Mariano Roque Alonso: Fiscalía activa protocolo de búsqueda para localizar a hombre de 76 años

La Fiscalía activó el protocolo de búsqueda y localización para dar con el paradero de Alejandro Martínez Báez, de 76 años, quien fue reportado como desaparecido en Mariano Roque Alonso. La fiscal Cynthia Torres, responsable del caso, dispuso las primeras diligencias investigativas y solicitó la colaboración de la ciudadanía.

Piden colaboración de la ciudadanía

Martínez Báez se encuentra con paradero desconocido, por lo que el Ministerio Público insta a cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a su ubicación a comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o con la Comisaría 26 Puente Remanso, al (021) 752 692.

Las autoridades continúan con los trabajos investigativos y operativos en la zona para localizar al hombre cuanto antes.