Joven muere al protagonizar un accidente a bordo de una moto que minutos antes había robado

El fallecido en el accidente ocurrido hoy en Ybycuí fue identificado como Joaquín Leguizamón Marín, de 26 años, oriundo del barrio Ybyraty de la ciudad de Itauguá, mientras que resultó ileso Hernán Centurión González (24), domiciliado en el barrio Unión Guaraní de Itauguá, ambos estaban circulando a bordo de una motocicleta Kenton Blitz roja, con matrícula 943 ABMV, perteneciente a Blanca Maris Franco de Servín, domiciliada en la compañía Santa Ángela de Ybycuí.
En los primeros minutos de la madrugada, efectivos de la comisaría 16° de Ybycuí fueron alertados sobre un accidente de tránsito, caída de motociclista sobre el pavimento, en el barrio San Miguel.
Los uniformados llegaron al sitio auxiliaron al herido y a su acompañante, ambos fueron llevados al Hospital Distrital, donde se produjo el fallecimiento de Leguizamón a causa de las graves lesiones sufridas durante la caída.
Entre lágrimas, confesó el robo tras el accidente
Ante esta situación Centurión, quien estaba al mando de la moto siniestrada, se quebró literalmente en la sala de urgencias y entre llantos confesó a los médicos de guardia, que él y su amigo fallecido habían robado la moto con la que se accidentaron durante la huida.
Esta versión fue informada a los policías, quienes demoraron a Centurión que confirmó el hecho y agregó que un exconvicto identificado como Cristian Javier Vázquez Colmán (24), con varios antecedentes penales fue quien les iba a comprar la moto robada.
Es más, el ladrón arrepentido dio la ubicación del presunto reducidor y confirmó que este ya tenía otro biciclo robado en su poder.
La información fue aprovechada por los uniformados, quienes apresaron a Vázquez y recuperaron la moto que tenía en su poder.