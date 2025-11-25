Joven muere al protagonizar un accidente a bordo de una moto que minutos antes había robado

Un joven falleció minutos después de protagonizar un grave accidente de tránsito a bordo de una motocicleta que había robado con un cómplice, quien de milagro salió ileso del percance. El peculiar hecho se registró esta madrugada sobre la ruta D O2 barrio San Miguel de la ciudad de Ybycuí. La Policía arrestó al otro implicado en el robo y a un reducidor y recuperó tres biciclos hurtados.