Dan trámite a pedido de extradición del hijo de Lalo, requerido por Brasil

De acuerdo al Autointerlocutorio (AI) N° 253 del Poder Judicial, Alexandre Rodrigues Gomes es requerido por el Juzgado Federal de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul (sur del Brasil), a cargo de la magistrada federal suplente, Cristina de Albuquerque Vieira, en el marco de la investigación por la supuesta comisión de los delitos descriptos en los artículos 35,c/c, Art. 40, I, y VII de la Ley N° 11.343/2006 “Delitos Internacionales de Tráfico de Drogas”, Art. 1 c/c, Art. 4 de la Ley 9613/98 “Crimen de Blanqueo de Capitales” y Art. 2, caput, de de la Ley N° 12.850/2013 “De Delito de Organización Criminal”.

El documento del Poder Judicial también señala que el viernes, 28 de noviembre, a las 09:00 horas, el detenido deberá comparecer en una Audiencia Identificatoria, mediante la guía de audiencias por medios telemáticos , las demás partes de forma presencial.

Lea más: Fiscalía ratifica pedido de juicio oral para hijo de Lalo Gomes en caso Pavo Real II

Alexandre Rodrigues Gomes actualmente guarda reclusión en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martin Mendoza”, ubicada en Emboscada, desde donde se remitirá un número telefónico de contacto al Juzgado en el plazo de 24 horas de recepcionada la presente comunicación.

Los motivos de la solicitud

Según el A.I, 253 del Poder Judicial, los motivos del pedido de extradición del hijo de “Lalo Gomes obedecen a que ”…Durante las investigaciones realizadas en procedimientos relacionados, se descubrió que ALEXANDRE estaba implicado en la internalización de cocaína en territorio brasileño, así como en el envío sistemático de envíos de drogas al extranjero, actividades que le proporcionaron a él y a otras personas investigadas beneficios significativos que dependían de mecanismos estructurados y complejos para ocultar el origen de los fondos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscalía afirma que Alexandre Rodrigues asumió la gestión de tráfico de sustancias

“Así, se descubrió que ALEXANDRE, conocido en el ámbito policial como narcotraficante con una gran base operativa en Paraguay y Brasil, era responsable de transportes repetidos de drogas con el uso de aviones, como demostró el análisis de los casos investigados. ALEXANDRE también formaría parte de la organización criminal armada que opera en el tráfico internacional, con el fin de llevar a cabo la logística en colaboración con otros investigados”, prosigue el documento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Quien era Eulalio "Lalo" Gomes, el diputado abatido en un allanamiento de la Policía

Alexandre Rodrigues Gomes fue investigado y arrestado el 19 de agosto del 2024, como resultado de la operación antidrogas “Pavo Real II”. Fue en el mismo procedimiento en que su padre, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC) cayó abatido en un supuesto enfrentamiento mantenido con agentes policiales de la SIU en Pedro Juan Caballero.