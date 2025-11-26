Fiscalía ratifica pedido de juicio oral para hijo de Lalo Gomes en caso Pavo Real II

Ante el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal inició este miércoles la audiencia preliminar para Alexandre Rodrigues Gomes, contra quien el fiscal antidrogas Andrés Arriola ratificó la acusación y pedido de juicio oral por supuesto tráfico internacional de drogas, asociación criminal de la ley de drogas y lavado de activos provenientes del narcotráfico en el caso Pavo Real II.

Rodrigues Gomes, quien participa de la preliminar desde la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, a través de medios telemáticos, prestó declaración indagatoria, negó los hechos atribuidos por el Ministerio Público y aseguró que todas las transacciones realizadas están justificadas. Agregó que declara recién en esta etapa del proceso porque su anterior defensor, el Abg. Óscar Tuma, le había recomendado que no haga uso de ese derecho.

Por su parte las abogadas Noelia Núñez y Amanda Silva, defensoras del hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, plantearon su primer incidente, consistente en la nulidad de la admisión de la acusación del Ministerio Público.

La diligencia continuará el próximo miércoles 3 de diciembre, desde las 8:30, con el planteamiento de los otros incidentes de la defensa; luego se correrá traslado al agente del Ministerio Público para que conteste dichos incidentes y, finalmente, el magistrado resolverá si hace lugar al pedido de remitir la causa a la siguiente instancia.

Presuntos vínculos de Alexandre Rodrigues con Pavão

En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão . Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.

Asimismo, la Fiscalía afirma que el acusado por narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal habría llevado a cabo en forma personal las negociaciones con grupos criminales de otros país para la compra y venta de sustancias ilícitas.

Precisamente, en ese carácter Alexandre Rodrigues viajó a Bolivia entre el 10 y 11 de febrero de 2020. Al mismo lo acompañaron el doleiro fallecido en agosto de 2025, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, y otras dos personas más, de quienes se presumen también serían miembros de grupos narcotraficantes.

Hijo de Lalo hablaba de matar jueces y fiscales

Graves hechos se revelan en informes técnicos de inteligencia, en torno a mensajes que Alexandre Rodrigues Gomes intercambió a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía.

El documento se elaboró a partir de los extractos enviados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía y que actualmente están en el despacho del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, en el marco de la operación Pavo Real II.

Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci. De acuerdo con una captura correspondiente al 17 de setiembre de 2020, el hijo del Lalo Gomes –asociado al pin 67BADE, alias Burberry en la plataforma de mensajería– escribió a Ríos Vilhalva –habilitado con el alias de Brutus y utilizado por Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe– detalles sobre su situación procesal y un posible arreglo para obtener la libertad.

“Lo más importante. Ya es un hecho. Esetama” (sic), escribió entonces Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva. Esta comunicación se dio luego de que aparentemente se hicieran reuniones previas para lograr la libertad del supuesto “pistolero”, detenido en el marco de la Operación Alba, desarrollada el 20 de febrero de 2020 y liderada por el entonces fiscal Marcelo Pecc i en el marco de la búsqueda de los asesinos del periodista Lourenço “Leo” Veras, hecho ocurrido el 12 de febrero de ese mismo año.

Desde entonces, Ríos Vilhalva quedó detenido por las supuestas conexiones con el crimen del comunicador y nexos con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, presunto organizador del atentado contra Veras.

“Ya mano. Vamos apretar que mañana se te libere” (sic), dijo Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva en otra parte del mensaje.

