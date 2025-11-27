Video: así quemaron la camioneta de una modelo en San Lorenzo

Cerca de las 04:30 de ayer, la Policía Nacional, junto a los bomberos, intervinieron en el estacionamiento del edificio ZEN, ubicado en el barrio Fátima de San Lorenzo, tras el aviso del incendio de unos vehículos.

Fueron afectados tres: un Toyota Corolla año 2025 con chapa JCAA 710; un Citroën C4 año 2023 con chapa AAMN 940 y una camioneta Chevrolet año 2025, que pertenecía a la modelo Flor Maldonado.

Según imágenes de circuito cerrado, un desconocido se acerca a la camioneta de la mujer y provoca el incendio, cuyas llamas se extiendieron a los otros automóviles.

Luego de la intervención de los bomberos, el fuego fue controlado y no se registraron heridos, pero los tres autos afectados quedaron completamente inutilizables. Asimismo, uniformados de la Comisaría 1.ª de la mencionada ciudad continúan investigando el hecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Empleado ebrio y enojado habría incendiado camiones de una transportadora en San Lorenzo