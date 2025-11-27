Video: Camión rozó al menos cinco vehículos en Lambaré

Un camión presuntamente con fallas mecánicas rozó al menos cinco vehículos estacionados sobre la calle De la Conquista, casi Santa Fe, en el barrio San Roque de Lambaré. Este hecho, que currió cerca de las 13:20 de este miércoles, generó daños múltiples y tensión las víctimas.

Lea más: Tragedia en Itá: joven muere al caer debajo de un colectivo

La denunciante Lady Cabral relató que el rodado rozó contra varios autos y también estuvo a punto de chocar de frente a una camioneta que transportaba a tres menores de edad. “Tuvieron que retroceder para no lamentar algo peor”, expresó.

Las grabaciones muestran al camión circulando inestable por varias cuadras, rozando vehículos hasta detenerse recién luego de un trayecto.

Las afectadas y vecinos intentaron seguir al conductor, que fue hallado más tarde en la comisaría tras viralizarse los videos. Según Cabral, el hombre dijo que solo “se estacionó a cuatro cuadras” y negó seguir circulando, versión desmentida por los testigos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La denunciante indicó que el camión pertenece a la marca Scania, presuntamente utilizado para transporte mayorista. “Solo vino el chofer, el abogado y personal de la empresa”, afirmó. Cuestionó además la falta de presencia del propietario del camión para dar explicaciones.