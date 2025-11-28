“¡Impotentes!”, así se sienten comerciantes que intentan embellecer el microcentro

Se trata de la tienda Bazzar, que posee sucursales en calle Palma y en varias ciudades del departamento Central. A través de sus redes, los propietarios volvieron a denunciar que siguen siendo víctimas de la inseguridad. Subieron un compilado de personas robando las plantas que ubican en sus veredas, para embellecer su entorno.
“Impotentes, nos sentimos, e indignados de que no podamos mantener un lindo paseo alrededor de nuestras tiendas. Los extranjeros que nos visitan ‘se admiran’ al ver nuestras plazas cercadas, sin flores y la mayoría sin pasto también. Vas al exterior y hay flores en las plazas, calles peatonales y en balcones, Y no solo de primer mundo”, expresaron en sus cuentas de redes sociales.
Lea más: Video: ni las flores se salvan de la inseguridad en Asunción
En las imágenes se ve de todo. Desde recolectores y chespis, hasta hombres y mujeres bien vestidos, robando al pasar las plantas. Los hechos se registraron en las tiendas de calle Palma y de Fernando de la Mora.
Es la segunda vez que este comercio hace la misma denuncia y siguen sin tener una respuesta a los reclamos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Un joven quedó detenido tras intentar desbloquear un iPhone robado
Lamentable inseguridad reinante
Los comentarios se llenaron de pobladores repudiando la situación. Lamentaron que una tienda que busca poner “color y vida” al microcentro tenga que reponer con frecuencia sus arreglos por culpa de la inseguridad que reina por las noches.
Desde la tienda contaron que durante el día tienen a personal de seguridad, pero para las noches solo contrataron un sistema de monitoreo. “¿Tenemos que poner un guardia para nuestras plantas de noche?“, se preguntaron