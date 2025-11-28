Un joven quedó detenido tras intentar desbloquear un iPhone robado.

Cerca del mediodía de ayer, una joven fue víctima del robo de su teléfono por parte de dos motochorros. Luego de unas horas, logró acceder a la ubicación gracias al GPS del celular, de la marca iPhone.

La víctima dio aviso a la Policía Nacional y agentes a cargo del comisario Rodolfo Sánchez acudieron hasta una tienda de reparación de aparatos electrónicos. “Fuimos notificados, llegamos hasta el lugar y le dijimos al técnico que ella era la dueña del teléfono y él lo devolvió”, señaló el jefe policial.

Gracias a la cooperación del técnico, los uniformados lograron contactar con el joven que llevó el teléfono hasta la tienda. “Él vino horas después a la Comisaría. El hecho se comunicó al Ministerio Público y esta persona, que habría comprado de otra persona, quedó en carácter de detenido”, manifestó el comisario.

El relato del detenido

Con respecto a las declaraciones del sospechoso, señaló que alegó haberlo comprado a un joven adicto a las drogas, en la ciudad de San Lorenzo. “Según él, habría contactado con un adicto, que le habría ofrecido un teléfono por un precio bastante para lo que sería un iPhone. Le había ofrecido primero por la suma de 400.000 y él volviendo a regatearle, le ofreció 300.000, él accedió y le vendió el teléfono”, precisó.

El mismo quedó a disposición fiscal por sospechas de la comisión del tipo penal de reducción. “Teniendo en cuenta que él compró sin ninguna documentación de por medio”, alegó el comisario para ABC TV.

