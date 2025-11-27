Detienen a dos jóvenes en Cambyretá e incautan computadoras presuntamente hurtadas.

Una comitiva fiscal-policial, a cargo del agente del Ministerio Público Néstor Alonso Vega y personal del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, realizó tres allanamientos en simultáneo en el barrio Arroyo Porá de Cambyretá.

Los procedimientos resultaron en la detención de dos jóvenes, quienes serían presuntos autores de un hurto agravado, cometido durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre, en el barrio Ka’aguy Rory de Encarnación.

Los detenidos fueron identificados como David Ariel Benítez Riquelme (26) y Juan José Duarte Genes (25), ambos domiciliados en el barrio Arroyo Porá.-

Incautaron en dos de las viviendas una motocicleta Star modelo SK 125 cc, de color negro, con matrícula N° ABHD 758, además de dos notebooks: una de la marca HP, de color negro, y otra de la marca Asus, de color negro. También hallaron en el lugar un teléfono celular iPhone 12, de color blanco, que quedó a disposición del Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Capturan en Natalio a presunto homicida que se fugó de cárcel en Argentina

Antecedentes de los detenidos

Benítez Riquelme había sido detenido el pasado 25 de junio a bordo de un vehículo avistado en un hecho de hurto domiciliario, cometido en la vivienda de un concejal de Capitán Miranda. En esa ocasión fueron detenidas tres personas y se recuperaron los objetos hurtados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Duarte Genes había sido protagonista de una gresca en el barrio Arroyo Porá, que culminó en el homicidio de Domingo Matías Gómez Genes (31). Además, había hecho una denuncia pública por redes sociales contra el jefe de comisaría, a quien acusó de encubrir a presuntos microtraficantes de la zona.

El joven posee antecedentes por robo agravado (2016 y 2020), con extinción de pena; hurto agravado (2024 y 2025), por lo cual posee prohibiciones varias. El mismo tenía una orden de captura vigente por su causa de hurto agravado.

Lea más: Niña de 8 años falleció arrollada por el camión de su tío en Coronel Bogado

El caso investigado

Dos delincuentes encapuchados violentaron un local comercial ubicado al costado de la ruta PY01, en Encarnación, para hurtar de su interior alrededor de 30 computadoras. El comercio contaba con varias medidas de seguridad, como alarma, cámaras y una reja que protegía la puerta de vidrio templado, pero esto no impidió el hecho.

El hecho se registró a las 3:00 del pasado lunes 24 de noviembre, en el barrio Ka’aguy Rory de Encarnación.

Se trata de un emprendimiento denominado “ACTECH”, que se dedica a la venta de artículos de electrónica. Según imágenes de circuito cerrado, dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta, violentaron una reja y la puerta de vidrio templado.