Roban mochila con equipos de análisis de suelo a dos estadounidenses

La Policía Nacional recibió ayer la denuncia de dos ciudadanos estadounidenses que, tras estacionar su vehículo en un supermercado del centro de Areguá, regresaron a su vivienda y descubrieron el hurto de una mochila. El bolso contenía, entre otras cosas, equipos especializados para análisis de suelo.

El comisario Arnaldo Valdez, jefe de la comisaría local, indicó que presumen la participación de “tortoleros” que habrían usado un dispositivo inhibidor para abrir el vehículo sin forzarlo. El hecho ocurrió alrededor de las 16:30.

La Policía Nacional rastreó la señal del GPS del bolso que primero arrojó ubicación en Luque, cerca de la Conmebol; luego en Asunción, tanto por Villa Morra y el Jockey Club. Sin embargo, la señal se perdió finalmente en San Lorenzo, sin que la mochila pudiera ser recuperada.

Lea más: Roban auto último modelo del Ministerio de Defensa en el estacionamiento de un supermercado

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la denuncia, el valor de los equipos especializados asciende a US$ 2.000 aproximadamente. Los extranjeros se encontraban realizando realizaban estudios de suelo en la zona del lago Ypacaraí.