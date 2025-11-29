Policiales
29 de noviembre de 2025 - 20:52

Una mujer muere tras fuerte choque en San Lorenzo

Un fuerte accidente de tránsito dejó una joven fallecida sobre la calle Manuel Ortiz Guerrero en San Lorenzo.
Una joven conductora perdió el control de su vehículo y terminó impactando de frente contra un camión esta mañana en el barrio Industrial de San Lorenzo. Quedó atrapada dentro de su rodado y fue rescatada por bomberos voluntarios, pero terminó falleciendo en el Hospital del Trauma.

Por ABC Color

El fuerte choque se registró a las 7:00 sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero esquina Concepción de Arecaya, barrio Villa Industrial. La joven fallecida fue identificada como Fátima Fernández Maldonado (32), quien iba al mando de un Subaru Impreza.

La mujer perdió el control de su rodado por motivos desconocidos y terminó chocando de un camión Hyundai GT11, que iba al mando de Néstor Fabián Babañoli Cáceres (47), quien resultó también con lesiones.

La víctima fatal quedó atrapada dentro del habitáculo de su rodado y fue rescatada por los Bomberos Voluntarios de Ñemby, luego fue trasladada en ambulancia de SEME hasta el Hospital de Trauma de Asunción, donde se produjo su deceso.

Horas después, se confirmó que la fallecida era bombera voluntaria combatiente y una de las fundadoras de la Tercera Compañía Departamental Lima K-133 de San Pedro de Ycuamandyyú.

