Conductor alcoholizado causa aparatoso accidente en Molas López de Asunción

Cerca de las 02:30 de hoy se reportó al sistema 911 de la Policía Nacional un accidente de tránsito e incendio de vehículo en la Avda. Molas López de la capital. Luego del reporte, uniformados y bomberos acudieron al lugar.

Según detalló el oficial Adilio Garcete, de la Comisaría 10ma. de Asunción, el conductor, identificado como Augusto Marías Rojas Alvarenga (29) fue trasladado a una base de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y dio un resultado positivo al alcotest con 0,813 mg/L.

Asimismo, confirmó que él y su acompañante resultaron ilesos del hecho.

Por otra parte, el vehículo incendiado no fue el que ocasionó el choque, sino, otro que estaba estacionado en la zona.

Conductor fue liberado

Otro punto que detalló el uniformado es que el accidente fue comunicado a la Fiscalía, sin embargo, la fiscala habría determinado que Rojas Alvarenga permaneciera en libertad.

