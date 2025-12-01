Apuñalan a un interno en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero

Una discusión entre dos internos de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero dejó como saldo un recluso herido en la espalda. La víctima fue identificada como Joel Benítez Galeano, de 38 años.

El supuesto autor del hecho sería Cristhian David Marecos, según la pareja de la víctima. El herido recibió en total cuatro estocadas, según informó el comisario Isabelino Orué, jefe de la Comisaría 3ª.

Sin embargo, en principio su cuadro no es grave, ya que no se vieron afectados órganos vitales, según el mencionado jefe policial. El recluso herido fue auxiliado hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para recibir la atención médica.

¿Reclamo por comida fue el detonante?

De acuerdo con el relato de la pareja de la víctima, los internos discutieron por un reclamo que el ahora herido le hizo al supuesto autor, quien supuestamente tiraba al piso la comida de los internos que duermen en los pasillos de la Penitenciaría Regional. Respecto al tema, desde la Policía Nacional indicaron que la pelea se originó en el recinto deportivo del establecimiento penal, pero no especificaron la causa del incidente.

Incidente ocurre horas después de una requisa

El incidente que dejó un interno herido ocurrió apenas horas después de una requisa realizada por la Policía Nacional en la cárcel de Pedro Juan Caballero. Durante dicha intervención se había incautado una gran cantidad de armas cortopunzantes de fabricación casera, además de alcohol, celulares y drogas peligrosas.