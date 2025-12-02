Ante plan de fuga, se agiliza extradición de “El Monstruo” a Perú

El peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, planificó su fuga con ayuda de criminales de su país y paraguayos, según confirmó la Policía Nacional.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que ante el informe de inteligencia se activó un protocolo de seguridad interinstitucional.

“Es una información de Inteligencia que recibimos y activamos los protocolos de seguridad complementaria. Se dispuso el refuerzo de la seguridad (del penal)”, mencionó.

Extradición: un proceso en curso

Nicora, asimismo, refirió que ante este escenario el Estado paraguayo ya inició la agilización de los trámites para lograr la extradición de “El Monstruo” a su país, donde es requerido por múltiples hechos punibles.

“Ya tuvimos una conversación con ministros de la Corte. Manifestamos esta preocupación y pusimos a conocimiento este informe de Inteligencia. Se están tomando los recaudos necesarios para, dentro de los plazos jurídicos, agilizar estos trámites de extradición”, apuntó.

El recluso peruano enfrenta tres pedidos de extradición en nuestro país -por asalto, extorsión, secuestro y organización criminal-, de los cuales los tres jueces ya hicieron lugar a la solicitud de la Justicia peruana. Sin embargo, dos de estas resoluciones todavía pueden ser apeladas por la defensa.

Recién después de que los tribunales de apelación dicten sus sentencias, “El Monstruo” podría ser extraditado. La ley 1.892 es clara en que el extraditable no debe tener ningún proceso pendiente para ser entregado a las autoridades requirientes.

Apoyo logístico de grupos criminales

De acuerdo al reporte de la Policía, grupos criminales en nuestro país estaban organizándose para brindar apoyo logístico a peruanos que iban a intentar fugar a su connacional.

“El Monstruo” había sido detenido el pasado 24 de septiembre en San Lorenzo. Es considerado uno de los criminales más peligrosos de Sudamérica. Era buscado por secuestros, extorsiones y homicidios en Perú.