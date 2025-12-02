Policiales
02 de diciembre de 2025 - 13:13

Motochorros acechan a padres apostados, frente a escuela, para inscribir a sus hijos

Los padres de familia están en la fila desde la mañana del lunes último para asegurar un sitio en el séptimo grado.
Los padres de familia están en la fila desde la mañana del lunes último para asegurar un sitio en el séptimo grado.

Maleantes a bordo de motocicletas acechan constantemente a un grupo de padres que desde la mañana del lunes forman filas frente a la escuela Adolfina Lugo del barrio Costa Alegre de Ypané, para conseguir un lugar en el 7° Grado para sus hijos. En la tarde ayer los maleantes se alzaron con un celular que arrebataron de las manos de un niños de seis años que quedó solo en el auto, mientras su mamá estaba en la columna a escasos metros.

Por ABC Color

Esta situación obligó a los agentes de la comisaría jurisdiccional, la Centro 02 a montar guardia permanente en el sitio hasta que termine la inscripción que esta prevista para este miércoles a la mañana.

Agentes de la comisaría jurisdiccional montan guardia permanente en el lugar para evitar un nuevo ataque de los maleantes.
Agentes de la comisaría jurisdiccional montan guardia permanente en el lugar para evitar un nuevo ataque de los maleantes.

Fuentes de la mencionada unidad policial confirmaron que la víctima del robo relató a los patrulleros que llegaron al sitio tras la denuncia, que ella estaba en la fila de padres y que había entregado su celular a su hijo de 11 años, quien estaba jugando con el aparato a unos metros de ella.

Lea más: Video: motochorra ataca a una estudiante en Lambaré

Ese pequeño momento de descuido fue aprovechado por uno de los maleantes para atacar al menor de edad y arrebatar de su poder el teléfono celular con el que escapó del sitio..

Alrededor de medio centenar de padres se instalaron bajo carpas frente a la vereda de la escuela para asegurar un sitio en el séptimo grado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una solo aula para 90 postulantes

Según lo que comentaron los afectados, este año egresaron 90 alumnos de las dos secciones del sexto grado, sin embargo la institución solo cuenta con una sección para el séptimo grado que a reventar puede albergar a unos 45 alumnos.

Responsables de la escuela confirmaron que la institución cuenta con aulas para la apertura de otra sección del séptimo grado, sin embargo, pese a los constantes y reiterados reclamos a los superiores la institución nunca fue beneficiada con rubros para el funcionamiento de otra aula para el séptimo grado, pese a la cantidad de alumnos con que cuenta la institución.

Es más, muchos de los padres denunciaron que otras escuelas de la zona, por alguna razón que desconocen tienen rubros para aulas que apenas cuentan con 10 alumnos.