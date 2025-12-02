Motochorros acechan a padres apostados, frente a escuela, para inscribir a sus hijos

Esta situación obligó a los agentes de la comisaría jurisdiccional, la Centro 02 a montar guardia permanente en el sitio hasta que termine la inscripción que esta prevista para este miércoles a la mañana.
Fuentes de la mencionada unidad policial confirmaron que la víctima del robo relató a los patrulleros que llegaron al sitio tras la denuncia, que ella estaba en la fila de padres y que había entregado su celular a su hijo de 11 años, quien estaba jugando con el aparato a unos metros de ella.
Ese pequeño momento de descuido fue aprovechado por uno de los maleantes para atacar al menor de edad y arrebatar de su poder el teléfono celular con el que escapó del sitio..
Alrededor de medio centenar de padres se instalaron bajo carpas frente a la vereda de la escuela para asegurar un sitio en el séptimo grado.
Una solo aula para 90 postulantes
Según lo que comentaron los afectados, este año egresaron 90 alumnos de las dos secciones del sexto grado, sin embargo la institución solo cuenta con una sección para el séptimo grado que a reventar puede albergar a unos 45 alumnos.
Responsables de la escuela confirmaron que la institución cuenta con aulas para la apertura de otra sección del séptimo grado, sin embargo, pese a los constantes y reiterados reclamos a los superiores la institución nunca fue beneficiada con rubros para el funcionamiento de otra aula para el séptimo grado, pese a la cantidad de alumnos con que cuenta la institución.
Es más, muchos de los padres denunciaron que otras escuelas de la zona, por alguna razón que desconocen tienen rubros para aulas que apenas cuentan con 10 alumnos.