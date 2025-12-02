Motochorros acechan a padres apostados, frente a escuela, para inscribir a sus hijos

Maleantes a bordo de motocicletas acechan constantemente a un grupo de padres que desde la mañana del lunes forman filas frente a la escuela Adolfina Lugo del barrio Costa Alegre de Ypané, para conseguir un lugar en el 7° Grado para sus hijos. En la tarde ayer los maleantes se alzaron con un celular que arrebataron de las manos de un niños de seis años que quedó solo en el auto, mientras su mamá estaba en la columna a escasos metros.