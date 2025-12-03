Rescatan a una adolescente que era víctima de trata de personas en Luque

En la noche del martes, una adolescente de 17 años, que era víctima de trata de personas en un prostíbulo, fue rescatada en un operativo en el que participaron la Dirección General de Investigación Criminal, a través de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo y el Departamento contra la Trata de Personas.

El hecho ocurrió en la ciudad de Luque, durante el allanamiento en una vivienda situada en la calle Coronel Martínez esquina Guillermo Leoz.

El operativo, encabezado por la agente fiscal María Isabel Arnold, de la Unidad N.º 2 especializada en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, culminó con la detención de Roberto Martín Vera, de 38 años.

“El encargado del lugar manejaba, cobraba a los clientes y luego repartía a las mujeres del lugar. Constatamos la presencia de una menor de 17 años que era explotada sexualmente”, indicó el Comisario Principal Humberto Aquino, jefe del Departamento Contra la Trata de Personas.

Del lugar se incautaron un aparato DVRD marca Hikvision, cuatro teléfonos celulares (Samsung A22, Samsung J6 Plus, Samsung A06 y Tecno Spark KJ5), 8.555.000 guaraníes en efectivo y dos cuadernos de anotaciones de los servicios prestados.

La fiscal de la causa dispuso la detención preventiva de Vera, quien permanecerá bajo la custodia del Departamento contra la Trata de Personas a disposición del Ministerio Público. La menor quedó bajo la tutela de la Defensoría de la Niñez.