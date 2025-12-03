Policiales
03 de diciembre de 2025 - 09:54

Sexagenario fue baleado en San Pedro del Paraná

Un hombre de 63 años fue herido de bala la noche de este martes, en un bar del distrito de San Pedro del Paraná. Recibió dos impactos y se encuentra internado en el Hospital General de Itapúa. Los presuntos autores serían dos personas que llegaron en un automóvil y, sin mediar palabras, realizaron disparos contra la víctima.

Ysabelino Sosa Zotelo (63) fue atacado a balazos la noche de este martes 2 de diciembre, cerca de las 22:30, frente a una bodega de la compañía Villa Ybycuí, del distrito de San Pedro del Paraná. Recibió dos impactos, uno en el tórax y otro en el muslo derecho.

El hombre fue auxiliado hasta la Unidad de Salud Familiar (USF) de La Paz, para posteriormente ser trasladado hasta el Hospital General de Itapúa (HGI).

Según el informe policial, la víctima se encontraba con otras personas frente a la bodega cuando llegó un vehículo de la marca Toyota, tipo Allion o Premio, con cuatro ocupantes.

Luego, dos sujetos descendieron con armas de fuego en mano y, sin mediar palabras, dispararon contra Sosa Zotelo.

El hecho fue informado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal de San Pedro del Paraná, Rolando Ortega. El reporte de los intervinientes refiere que el hombre atacado no cuenta con antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional.