Atención peregrinos: se podrá denunciar hechos punibles en línea

La Policía Nacional habilitó el portal web Operativo Caacupé 2025 donde los peregrinos podrán acceder a información actualizada de los servicios en Cordillera, dentro del marco de las festividades de la Virgen Serrana.

El comisario Hugo Díaz, jefe de Policía del departamento de Cordillera, explicó que en casos de hurtos u otros hechos punibles que se den en Caacupé podrán ser reportados a través de la web: caacupe.pn.gov.py

Primeramente, se debe ingresar a la pestaña “Ingreso Ciudadano”, donde se encuentra el mapa interactivo con puntos de referenciales como:

Parada de buses.

Farmacias.

Comisarías.

Bomberos.

Estaciones de servicios.

Hospitales.

“También tiene información de Facebook de la página oficial de la Basílica, YouTube con transmisión en vivo de las actividades en la Basílica, conteo de visitas en la página y tarjetas informativas de cuántos puestos tiene en el camino”, agregó.

Lo que más se roba en Caacupé

Celulares.

Billeteras.

Objetos personales.

El jefe policial indicó que hasta el momento sólo se registra una denuncia. Se trata de un caso de hurto.

Una mujer llegó hasta inmediaciones de la Basílica a bordo de su vehículo, un supuesto cuidacoches le ayudó a estacionar y en un descuido metió su mano a través de una ventana que se encontraba abierta y se apoderó de una billetera que estaba en el asiento del acompañante.

La víctima se acercó hasta agentes de la Policía Nacional y se procedió a la detención del hombre, que sigue en la Comisaría de la zona, a cargo de la Fiscalía.

Agregó que los denominados “descuidistas” se infiltran entre los feligreses que, por lo general, se recuestan en la plaza o veredas para descansar luego de la peregrinación y quedan dormidos. “Ahí aprovechan para hurtar todo lo que esté a su paso”.

Comentó que las Comisarías de la zona trabajan de manera normal en su jurisdicción, por lo que se realizar los patrullajes y otras operaciones.

Dónde denunciar