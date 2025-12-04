Nacionales
04 de diciembre de 2025 - 10:16

Operativo Caacupé: Essap ofrece puntos seguros de acceso al agua potable

Essap habilitan 40 grifos públicos distribuidos en puntos clave del trayecto y alrededores de la Basílica de Caacupé.
Dentro del marco del Operativo Caacupé 2025, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) habilita 40 grifos públicos distribuidos en puntos clave del trayecto y alrededores de la Basílica.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) anuncia que se puso en marcha el Operativo Caacupé 2025 para acompañar a los miles de peregrinos que se dirigen hacia la Basílica de Nuestra Señora de Caacupé, garantizando puntos seguros de acceso al agua potable durante toda la festividad.

Desde el 1 de diciembre iniciaron la entrega gratuita de botellas de agua en distintos puntos estratégicos del recorrido, con un total previsto de 50.000 botellitas, distribuidas especialmente en los días de mayor afluencia.

A partir del 7 de diciembre estarán activos tres puestos principales de hidratación:

  1. Stand de Kurusu Peregrino, con pulpos y botellitas de agua.
  2. Costado de la Basílica, frente al Banco Nacional de Fomento, con pulpos y botellitas de agua.
  3. Bajada paralela a la ruta, frente a la rotonda Espíritu Santo (Km 52), con pulpos, túnel de hidratación y botellitas de agua.

Túnel de hidratación en puesto de la Essap, en varios puntos estratégicos en Caacupé.
Para asegurar el acceso constante al agua potable, la estatal aguatera, en colaboración con Senasa, dispuso cinco tanques de 5.000 litros, ubicados en:

  1. Vivero Forestal de la Gobernación de Cordillera.
  2. Kurusu Peregrino (Km 48).
  3. Rotonda Cristo Rey – vieja ruta N°2 (Km 60).
  4. Campaña Cerro Real – Ña Vicenta (Km 56 ½).
  5. Frente a la estación Shell (Km 41).

Asimismo, se habilitan 40 grifos públicos distribuidos en puntos clave del trayecto y alrededores de la Basílica. Cuatro camiones cisterna de 10.000 litros recorrerán la zona para reforzar la provisión en momentos de alta demanda y asegurar que el acceso al agua potable sea constante y seguro.

También se habilitará un espacio de descanso frente a su oficina administrativa de Caacupé (Avda. Tte. Fariña e/ Concepción y Alberdi), equipado con colchones, toldos, agua y ventiladores, para que los caminantes puedan recuperar energías en un ambiente seguro y confortable.

Finalmente, se suman cinco móviles destinados al apoyo logístico en la limpieza de espacios públicos, contribuyendo al orden y la higiene en los principales puntos de concentración de peregrinantes.