Operativo Caacupé: Essap ofrece puntos seguros de acceso al agua potable

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) anuncia que se puso en marcha el Operativo Caacupé 2025 para acompañar a los miles de peregrinos que se dirigen hacia la Basílica de Nuestra Señora de Caacupé, garantizando puntos seguros de acceso al agua potable durante toda la festividad.

Desde el 1 de diciembre iniciaron la entrega gratuita de botellas de agua en distintos puntos estratégicos del recorrido, con un total previsto de 50.000 botellitas, distribuidas especialmente en los días de mayor afluencia.

A partir del 7 de diciembre estarán activos tres puestos principales de hidratación:

Stand de Kurusu Peregrino, con pulpos y botellitas de agua. Costado de la Basílica, frente al Banco Nacional de Fomento, con pulpos y botellitas de agua. Bajada paralela a la ruta, frente a la rotonda Espíritu Santo (Km 52), con pulpos, túnel de hidratación y botellitas de agua.

Para asegurar el acceso constante al agua potable, la estatal aguatera, en colaboración con Senasa, dispuso cinco tanques de 5.000 litros, ubicados en:

Vivero Forestal de la Gobernación de Cordillera. Kurusu Peregrino (Km 48). Rotonda Cristo Rey – vieja ruta N°2 (Km 60). Campaña Cerro Real – Ña Vicenta (Km 56 ½). Frente a la estación Shell (Km 41).

Asimismo, se habilitan 40 grifos públicos distribuidos en puntos clave del trayecto y alrededores de la Basílica. Cuatro camiones cisterna de 10.000 litros recorrerán la zona para reforzar la provisión en momentos de alta demanda y asegurar que el acceso al agua potable sea constante y seguro.

También se habilitará un espacio de descanso frente a su oficina administrativa de Caacupé (Avda. Tte. Fariña e/ Concepción y Alberdi), equipado con colchones, toldos, agua y ventiladores, para que los caminantes puedan recuperar energías en un ambiente seguro y confortable.

Finalmente, se suman cinco móviles destinados al apoyo logístico en la limpieza de espacios públicos, contribuyendo al orden y la higiene en los principales puntos de concentración de peregrinantes.