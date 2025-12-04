Caso María Ramona: dictan condena de 40 años de cárcel por feminicidio y aborto

El caso de María Ramona Cardozo, que conmocionó en 2023, llegó este miércoles a una sentencia. Víctor Cantero fue declarado culpable del feminicidio de la joven de 37 años, quien además estaba embarazada de ocho meses.

El Tribunal lo condenó a 30 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad, totalizando así 40 años la pena máxima prevista.

Lea más: Juicio oral de María Ramona: la familia pide la pena máxima de 35 años

Según la Fiscalía, quedó probado que Cantero golpeó a María Ramona en la cabeza para asesinarla y luego incineró sus restos, provocando también el aborto del bebé que esperaba. Sus huesos desmembrados fueron hallados el 25 de julio de 2023 en distintos puntos del cerro Cristo Rey, en Caacupé, tras más de veinte días de búsqueda.

Un juicio demorado por maniobras de la defensa

El proceso, que se extendió por más de dos años, estuvo marcado por sucesivas suspensiones por la defensa del acusado. Esta situación generaba frustración y dolor en la familia de la víctima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fiscal Gedeón Escobar confirmó que la sentencia aún no está firme, ya que la defensa tiene diez días para apelar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: A dos años del crimen de María Ramona: Impunidad que duele y justicia que nunca llega

“Se hizo justicia por mi hermana”

Blanca Cardozo, hermana de la víctima, expresó a ABC su alivio tras conocer la condena. “Fueron dos años y medio de lucha, de escuchar manipulaciones y estupideces, pero al fin se logró la pena máxima. Así mi hermana puede descansar”, afirmó.

María Ramona, oriunda de Altos y con discapacidad motriz, salió de su casa el 1 de julio de 2023 y nunca volvió. Tras más de veinte días de intensa búsqueda, su historia terminó de la peor manera.