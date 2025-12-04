Policiales
04 de diciembre de 2025 - 00:18

Caso María Ramona: dictan condena de 40 años de cárcel por feminicidio y aborto

María Ramona Cardozo, tenía 37 años y era oriunda de Altos.
El Tribunal sentenció a Víctor Cantero a 30 años de prisión más 10 años de medida de seguridad por el feminicidio de María Ramona Cardozo y el aborto provocado tras su asesinato. La familia celebró el fallo como un acto de justicia tras más de dos años de dolor, demoras y maniobras dilatorias.

Por ABC Color

El caso de María Ramona Cardozo, que conmocionó en 2023, llegó este miércoles a una sentencia. Víctor Cantero fue declarado culpable del feminicidio de la joven de 37 años, quien además estaba embarazada de ocho meses.

El Tribunal lo condenó a 30 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad, totalizando así 40 años la pena máxima prevista.

Según la Fiscalía, quedó probado que Cantero golpeó a María Ramona en la cabeza para asesinarla y luego incineró sus restos, provocando también el aborto del bebé que esperaba. Sus huesos desmembrados fueron hallados el 25 de julio de 2023 en distintos puntos del cerro Cristo Rey, en Caacupé, tras más de veinte días de búsqueda.

Víctor Cantero Sánchez, condenado por el horrendo crimen de María Ramona Cardozo Martínez, de 37 años, ocurrido en abril de 2023 en Caacupé. El cuerpo de la víctima, que estaba embarazada de 8 meses, fue descuartizado y quemado.
Un juicio demorado por maniobras de la defensa

El proceso, que se extendió por más de dos años, estuvo marcado por sucesivas suspensiones por la defensa del acusado. Esta situación generaba frustración y dolor en la familia de la víctima.

El fiscal Gedeón Escobar confirmó que la sentencia aún no está firme, ya que la defensa tiene diez días para apelar.

“Se hizo justicia por mi hermana”

Blanca Cardozo, hermana de la víctima, expresó a ABC su alivio tras conocer la condena. “Fueron dos años y medio de lucha, de escuchar manipulaciones y estupideces, pero al fin se logró la pena máxima. Así mi hermana puede descansar”, afirmó.

María Ramona, oriunda de Altos y con discapacidad motriz, salió de su casa el 1 de julio de 2023 y nunca volvió. Tras más de veinte días de intensa búsqueda, su historia terminó de la peor manera.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.