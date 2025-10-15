Joven quedó atrapado tras chocar contra un camión en Arroyos y Esteros

El grave accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 3:30 de este miércoles. Una camioneta de la marca Toyota Land Cruiser impactó contra la parte trasera de un camión de gran porte de la marca Volvo. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, con dirección a la ciudad de Emboscada.

A raíz del impacto, el conductor de la camioneta, identificado como Alex Junior Argaña Cabrera (24 años), domiciliado en la zona, resultó lesionado y quedó atrapado dentro del habitáculo. Personal de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Cordillera, junto a la Comisaría interviniente y los Bomberos Voluntarios de dos unidades, trabajaron para el rescate.

El joven fue trasladado a un centro asistencial con fuertes lesiones.

Circunstancias del accidente son desconocidas

El conductor del camión, Aldo Javier Oporto Cáceres (32) resultó ileso. El camión transportaba un cargamento de 12.000 kilos de chía proveniente de Choré, con destino a Mariano Roque Alonso.

Hasta el cierre de la nota, el comisario Hugo Díaz, director de Policía de la Cordillera, señaló que aún no podían determinar las circunstancias del choque.

