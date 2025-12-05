Cae presunto narco con más de media tonelada de marihuana en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Amambay efectuaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la fracción Villa Guillermina de la ciudad de Pedro Juan Caballero, situado a escasos metros de la línea fronteriza con el Brasil; la operación permitió la detención de un ciudadano paraguayo identificado como Lucio Trigo Ovelar, de 42 años, propietario del inmueble intervenido, además de la incautación de 535 kilos distribuidos en 500 panes de marihuana prensada, cuyo destino sería el mercado brasileño según datos de inteligencia de los antidrogas. Además del estupefaciente, fueron incautados algunos elementos de logística como dos balanzas con capacidad de 150 kilos y un celular. El procedimiento se realizó alrededor de las 18:30 horas de este jueves, según informaron los intervinientes, que estuvieron encabezados por el fiscal Celso Morales y el subcomisario Luis Gamarra.

Procedimiento fue mediante trabajo de inteligencia

El subcomisario Luís Gamarra, jefe antidrogas de la Policía Nacional en Amambay, indicó que el trabajo realizado en la fecha fue producto de un trabajo de inteligencia realizado con efectivos a su cargo. “Estuvimos realizando trabajo de inteligencia sobre la comercialización de sustancias estupefacientes y hoy pudimos hacer este importante procedimiento”, señaló el jefe policial quien agregó que teniendo en cuenta la cercanía de la línea fronteriza con el Brasil, se estima que precisamente los narcotraficantes pretendían que el mercado brasileño sea el destino del estupefaciente decomisado.

Lea más: Tres detenidos durante dos allanamientos antidrogas en Pedro Juan Caballero

El allanamiento de incautación de droga fue encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien en las próximas horas imputaría por narcotráfico al hoy detenido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy