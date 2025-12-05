Fiscalía investiga enfrentamiento en Lusipar; un policía resultó herido

La fiscala adjunta de San Pedro, Alicia Sapriza, informó que el Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar los hechos registrados este viernes en la zona del establecimiento Toro Veve, uno de los accesos a la estancia Lusipar, propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico). Un grupo de campesinos identificados como “sin tierra” ingresó a la fuerza al predio, lo que derivó en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con los datos preliminares, el suboficial Ángel Molinas resultó herido por un disparo en el muslo y fue trasladado al Hospital Rigoberto Caballero. Según la fiscala Sapriza, no se reportan otros heridos de gravedad.

Recopilación de evidencias y 13 aprehendidos tras enfrentamiento

Sapriza explicó que el equipo de fiscales ya se encuentra en la zona para recabar evidencias, documentar los daños y verificar la identidad de los detenidos, que totalizan unas 13 personas, además de los vehículos utilizados para irrumpir en la estancia.

“Hace unas horas recibí la notitia criminis de lo acontecido en el establecimiento Toro Veve. Ya está llegando el equipo de fiscales para hacer las actas y procesar la evidencia que está en el lugar. Vemos que hay muchos vehículos que fueron utilizados para cometer el hecho”, señaló la fiscala.

También adelantó que se está relevando la información sobre los detenidos, “vamos a recibir ahora la cantidad exacta y sus identidades”, indicó.

Coordinación previa y orden restablecido

La fiscala explicó que, desde el momento de la apertura de la investigación, se conformó un equipo fiscal que trabajó de forma coordinada con el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional, debido a que desde hace días existía información sobre la posible movilización del grupo.

“Ya llevamos varios días en Santa Rosa trabajando para tratar de evitar esto. Siempre se analiza el accionar para evitar cualquier daño colateral. Más allá de la coordinación, lastimosamente se produjo el hecho, pero el orden ya fue restablecido, que es lo importante”, afirmó.

Sapriza sostuvo que ahora se inicia un proceso de documentación exhaustiva de lo ocurrido.

“Hay mucho trabajo por delante para poder documentar todo lo que aconteció el día de hoy”, finalizó.