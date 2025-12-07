Caacupé 2025: reportan robos de celulares y una bicicleta

Según la fiscala Alma Zayas, el Ministerio Público hasta el momento no tuvo conocimiento de ningún hecho punible durante el jornada de hoy en la Festividad de Caacupé.

De igual manera, reconoció que hay reportes sobre hurtos y violencia familiar, sin embargo, “ninguno relativo al operativo Caacupé” directamente.

La Fiscalía también montó un stand sobre la plaza Teniente Fariña, detrás de la Basílica para recepcionar denuncias, según detalló el periodista de ABC Color Osvaldo Cazenave.

Por otra parte, la Policía Nacional reportó denuncias referentes a robos de celulares y también el hurto de una bicicleta que pertenecía a un joven peregrino de 25 años, aunque no se cuentan con mayores datos sobre este último caso.

Fiscalía en Ypacaraí

Como parte del Operativo Caacupé 2025, el Ministerio Público también habilitó un puesto institucional en la ciudad de Ypacaraí y el objetivo de esta instalación es fortalecer el acercamiento a la ciudadanía para dar “atención inmediata a denuncias y a hechos que requieran intervención fiscal urgente”.

