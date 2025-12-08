Estadounidense es detenido con marihuana, en Encarnación

Se trata de Kenneth Russel Hicks (45), quien quedó a disposición del Ministerio Público. En poder del extranjero fueron encontradas plantas de marihuana en etapa de crecimiento, varios frascos de vidrio con tapa transparente con marihuana picada, un revólver calibre 38, cartuchos del mismo calibre, una pipa y un cinturón de cáñamo con funda para arma de fuego.

Fuentes del departamento Antinarcóticos de la Policía señalaron que las actividades de Hicks fueron delatadas por algunos vecinos, quienes notaron la presencia de desconocidos en la propiedad, que aparentemente llegaron al lugar en busca de la hierba.

Según los agentes, el sospechoso estaba preparando todo los necesario para producir en su propiedad hierba que luego iba a procesar aparentemente para conseguir los derivados de la marihuana como el hachís y el aceite y otros que también son utilizados para el consumo.

Los mismos oficiales de Antinarcóticos señalaron que en los últimos meses fueron detectados una gran cantidad de pequeños laboratorios clandestino para el procesamiento de la marihuana, la mayoría de ellos a cargo de extranjeros, lo que hace presumir que actualmente existe mucha demanda para los derivados de esta droga en el mercado local. El detenido y lo incautado quedaron a cargo del Ministerio Público.

