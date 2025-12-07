Lusipar: ordenan cárcel para 28 de los 29 campesinos detenidos

Entre los encarcelados se encuentra también Carlos Pesoa Vera, funcionario del Ministerio de Justicia, quien permanece internado por heridas de balines de goma pero igualmente quedó sujeto a prisión preventiva bajo custodia policial.

La resolución fue dictada por el juez Vicente Coronel, luego de extensas audiencias individuales en las que se evaluaron los elementos presentados por la Fiscalía.

Imputaciones graves y decisión judicial

Los fiscales de Santa Rosa del Aguaray imputaron a los 29 detenidos por, invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medio técnico de trabajo, tentativa de homicidio doloso

Tras el análisis de los hechos, el juzgado decretó la prisión preventiva para 28 procesados, quienes deberán ser trasladados a la penitenciaría que determine el Ministerio de Justicia.Actualmente, tres heridos permanecen en la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray bajo asistencia familiar, mientras se define su traslado. El resto de los detenidos ya permanece en dependencias policiales de San Estanislao.

Recuento del caso: violencia, heridos y fuerte despliegue policial

El hecho que desembocó en estas detenciones se registró el pasado viernes, cuando un numeroso grupo de campesinos encabezados por Elvio Benítez, prófugo con orden de captura, avanzó en caravana hacia la estancia Lusipar.

Desde temprano, unas 50 unidades entre camiones y vehículos se congregaron en la Plaza de la Paz en Santa Rosa del Aguaray.Pese al despliegue de más de 800 policías, los manifestantes, atropellaron el portón de la estancia Toro Vevé, propiedad de Pedro Galli, embistieron una barrera humana de la Policía, buscaron avanzar hacia Lusipar por caminos internos.

La Policía respondió con balines de goma y en un segundo retén se produjo un nuevo choque, donde dos agentes resultaron baleados.

Policías heridos

Suboficial Ayte. Ángel Daniel Molinas (27) – herida de bala en el muslo derecho.

Suboficial Ayte. David Alexander Cano Aquino – impacto de bala en el rostro; trasladado al Hospital del Trauma.

Varios campesinos también resultaron lesionados durante los enfrentamientos.

Lista de los 29 imputados

Emelio Acosta Arguello Ángel Larrea Salomón Santiago Gamarra Benítez Denis Joel Casco Felte Derlis Sanguina Julián Martínez Gamarra Héctor Fretes González Félix María Martínez Cuenca Luis Careaga Medina Víctor Daniel Rojas Barreto Alexis Daniel Macedo Sanabria Silverio Ramón Notario Rivas Julio Cristóbal Adinolfi Almada Alfonzo Acosta Carlos Antonio Pesoa Vera (herido, internado) Saturnino Núñez Morínigo Carlos Peralta Pérez Gregorio Espínola Díaz Tomás Vera Cristaldo José Ramón López César Candia Mendoza Rodrigo Godoy Rojas Robustiano Acosta (adulto mayor, arresto domiciliario) Amalio Ariel Sanabria Adán Godoy Rojas Amalio Sanabria Luciano Godoy Giménez Alfredo Peralta Arevalos Carlos Antonio Delvalle Vázquez

Evidencias incautadas, 15 celulares, 3 machetes, 1 escopeta calibre 16 con 7 cartuchos

Vehículos policiales dañados:

Hyundai Tucson – daños frontales Ómnibus policial – retrovisor destruido Hyundai Santa Fe – carrocería dañada

Vehículos incautados:

Un total de 32 rodados, entre camiones, camionetas, autos y motocicletas, quedaron retenidos para peritaje.

Antecedentes: tensión anunciada

Días previos al choque, el departamento de San Pedro se encontraba en alerta máxima, con más de 800 policías desplegados ante el anuncio de una invasión masiva.La estancia Lusipar, de 11.000 hectáreas, forma parte de los bienes incautados al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”.

Su administración por parte de Senabico y el arrendamiento a privados motivaron la movilización campesina, que exige la entrega de las tierras para la reforma agraria.

La Fiscalía, liderada por la adjunta Alicia Zapriza, había ordenado días antes la detención de dirigentes por apología del delito, lo que elevó la tensión en la zona.

Situación actual

La región continúa bajo estricta seguridad, mientras el Poder Judicial define el destino penitenciario de los 28 detenidos.

No se descartan nuevas movilizaciones, y las autoridades mantienen un fuerte operativo para evitar nuevos incidentes en el norte del país.