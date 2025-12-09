Niño de 10 años muere electrocutado en Pedro Juan Caballero

Un niño de 10 años identificado como Valentín N. R. falleció electrocutado el lunes último en una vivienda ubicada en el asentamiento Romero Cué, sector 1 de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El trágico suceso se registró cuando el infante tocó un pilar de metal que estaba en contacto con una corriente eléctrica, según presumen agentes de la Comisaría 18 del barrio San Juan Neuman.

Los efectivos policiales fueron los primeros en intervenir tras el fatídico hecho, de acuerdo con lo informado este martes por la Dirección Departamental de la Policía.

¿Por qué había corriente eléctrica en el pilar de metal?

Según datos recabados por la Policía Nacional, se puede presumir que el pilar de metal que el niño tocó y que le causó la mortal descarga recibía corriente eléctrica de una viga, también de metal, que formaba parte de la estructura del techo del espacio en el que estaba el niño. La viga, a su vez, podría haber hecho contacto con un cable pelado electrificado.

“Podemos presumir que toda la estructura de metal estaba electrificada cuando el niño tocó el pilar”, indicó el subcomisario Jorge Insfrán, jefe de la Comisaría 18 de Pedro Juan Caballero.

No obstante, desde la institución policial indicaron que un informe definitivo de Criminalística, que debe ser elaborado y puesto a disposición de la Fiscalía, determinará las circunstancias exactas del lamentable hecho que se cobró la vida de un niño de 10 años en Pedro Juan Caballero.