10 de diciembre de 2025 - 06:54

Detienen a tres bolivianos con más de 15 kilos de cocaína en el Chaco

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) decomisarion 15 kilos de cocaína en poder de tres bolivianos que se trasladaban en un ómnibus de larga distancia.
Gentileza, Senad

Durante los controles fronterizos a ómnibus de larga distancia, la Senad logró detectar el transporte de 15,2 kilos de cocaína. El ómnibus provenía de Santa Cruz y tres bolivianos fueron aprehendidos como sospechosos.

Por ABC Color

Agentes antidrogas del departamento de Mariscal López lograron la detección de la droga oculta debajo de los asientos del ómnibus internacional proveniente de Santa Cruz (Bolivia) con destino a Asunción.

La cocaína estaba distribuida en 15 panes, con un valor estimado de más de U$S 75.000 en el mercado nacional.

Agentes de la Senad detuvieron a tres ciudadanos bolivianos que transportaban panes de cocaína en un bus.

La identidad de los detenidos

Tras la incautación, se concretó la aprehensión de tres ciudadanos bolivianos, identificados como:

  • Abdías Correa Arnez, 30 años
  • Rosa Angélica Jiménez Salvatierra, 29 años
  • Elena Ojeda Leigue, 26 años

El procedimiento se realizó en la sede de la Aduana de Mariscal Estigarribia, como parte de un operativo conjunto de control de personas, vehículos y cargas. También fueron incautados teléfonos móviles y documentos vinculados a la investigación.

La droga estaba distribuida en 15 panes.

Las tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público. El trabajo contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Aduanas) y el agente fiscal Diego Campuzano.