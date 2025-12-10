Detienen a tres bolivianos con más de 15 kilos de cocaína en el Chaco

Agentes antidrogas del departamento de Mariscal López lograron la detección de la droga oculta debajo de los asientos del ómnibus internacional proveniente de Santa Cruz (Bolivia) con destino a Asunción.

La cocaína estaba distribuida en 15 panes, con un valor estimado de más de U$S 75.000 en el mercado nacional.

La identidad de los detenidos

Tras la incautación, se concretó la aprehensión de tres ciudadanos bolivianos, identificados como:

Abdías Correa Arnez, 30 años

Rosa Angélica Jiménez Salvatierra, 29 años

Elena Ojeda Leigue, 26 años

El procedimiento se realizó en la sede de la Aduana de Mariscal Estigarribia, como parte de un operativo conjunto de control de personas, vehículos y cargas. También fueron incautados teléfonos móviles y documentos vinculados a la investigación.

Las tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público. El trabajo contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Aduanas) y el agente fiscal Diego Campuzano.

