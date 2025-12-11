Allanamiento de la SENAD deja un detenido y drogas incautadas en la capital de Misiones

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) regional 8, en conjunto con personal policial de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, Misiones, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Universitario de esta ciudad en prosecución de una investigación de microtráfico.

Durante el operativo, los intervinientes incautaron aproximadamente 67,5 gramos de marihuana y 6,1 gramos de pasta base de cocaína, distribuidos en 11 dosis pequeñas listas para su comercialización. También se confiscó un teléfono celular, dinero en efectivo y balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento. Según los datos, la vivienda operaba como punto de distribución para consumidores de la zona.

En el lugar fue detenido un joven de 19 años, identificado como Elieser Sebastián Sarabia Bernardou, quien también cuenta con antecedentes de hurto de una casa comercial de la ciudad de San Juan Bautista en el año 2023.

“Este procedimiento está relacionado con el hallazgo de los 6 kilos de marihuana encontrados en el predio de la capilla San Miguel Arcángel del barrio Tres Fronteras de esta jurisdicción días atrás. La investigación continuó hasta llegar a este joven, quien se presume sería el propietario de lo incautado”, indicó la directora departamental de Policía de Misiones, comisaria Mirtha Ramos.

El detenido se encuentra recluido en la Comisaría Primera a disposición de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico del departamento de Misiones a cargo del agente fiscal Raúl Agüero.

Es un golpe más para el microtráfico de sustancias ilícitas que se instaló en la capital de Misiones y en ese sentido el jefe de la Comisaría Primera, comisario Ramón Bacigalupo, mencionó que en 8 meses se realizó en total 11 allanamientos en el distrito con 14 personas detenidas, todas relacionadas al tráfico de drogas de las cuales 4 son de sexo femenino y 10 son masculinos.