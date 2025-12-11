Peatona muere arrollada al intentar cruzar la ruta PY02 en Caaguazú

El hecho ocurrió alrededor de las 14:35, en el tramo Interior–Capital, jurisdicción de la Jefatura de Zona Nº 1 de Caaguazú. La víctima fue identificada como Amancia Amarilla de Velázquez (66), que era pobladora de la colonia Primero de Mayo de la ciudad de Caaguazú.

Los vehículos involucrados son una camioneta Ford gris, chapa AAVV-521, conducida por Sergio Andrés Quezada Reid, chileno de 49 años, domiciliado en Asunción; y una camioneta Nissan negra, chapa BKV-242, guiada por Vicente Centurión Aranda, de 58 años, oriundo de Caaguazú. Ambos conductores dieron negativo al alcotest, conforme a los tickets 1.771 y 1.772.

De acuerdo con los intervinientes, la imprudencia de la peatona sería la causa principal del accidente, ya que habría intentado cruzar repentinamente la ruta.

En el sitio trabajaron agentes de la Comisaría 24ª de Santa Isabel, encabezados por el comisario principal Alberto Cabrera, así como personal de Rutas del Este, el fiscal Ángel Gill de la Unidad 3 de Caaguazú, el médico forense Fernando Ortiz y peritos de Criminalística.

Tras la inspección, a las 16:15, el Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y la posterior entrega a los familiares.