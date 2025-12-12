Intervienen estancia por robo de energía y sospecha de criptominería ilegal

La Dirección Departamental de Amambay de la Policía Nacional recibió una denuncia de parte del asesor jurídico de la ANDE de una conexión clandestina en un establecimiento rural ubicado en la colonia Vista Alegre, distrito de Pedro Juan Caballero, donde presumiblemente estarían explotando granja de criptomonedas.

La denuncia fue realizada por abogado Fredy González, asesor jurídico de la ANDE ante el Puesto Policial N°12 colonia Vista Alegre, hoy en horas de la mañana a las 09:00 horas aproximadamente.

Agentes policiales se encuentran en el lugar realizando la tarea de vigilancia a la espera de la comitiva fiscal para allanar el establecimiento.

El caso fue comunicado al fiscal Andrés Cantaluppi.

Presunto robo de electricidad

El caso se encuadraría en presunto robo de energía eléctrica en perjuicio de la ANDE, para la granja de criptomonedas en un establecimiento rural.

La denuncia movilizó a los agentes policiales que se encuentran en el lugar ubicado en la zona de la colonia Vista Alegre a unos 20 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

De acuerdo con lo manifestado por el comisario general Osvaldo Lesme, en la denuncia no se mencionó a cuánto asciende el monto de pérdida para la ANDE como consecuencia del supuesto robo de energía eléctrica.

Un importante contingente de la Policía Nacional y técnicos de la ANDE con la presencia del fiscal Andrés Cantaluppi intervinieron el lugar para recabar más datos e incautar evidencias.