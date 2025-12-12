Policía, FFAA y FTC Sur refuerzan seguridad en entidades bancarias de Misiones para evitar asaltos

Desde la dirección departamental de Policía de Misiones, anunciaron que a partir de esta jornada iniciaron con los trabajos de refuerzo de seguridad en las diferentes sucursales del Banco Nacional de Fomento (BNF), como también las entidades bancarias privadas.

El objetivo es prevenir delitos durante esta época, debido al alto movimiento económico por el pago de aguinaldos y sueldos. Se recomienda además a las empresas tomar precauciones y solicitar resguardo policial al mover grandes sumas de dinero.

Lea más: Botón Lince activa una comunicación directa con un oficial y un geo referenciamiento

“Estamos realizando un recorrido en las diferentes instituciones donde se tiene importante movimiento económico para reforzar la seguridad, para lo cual estamos recibiendo el acompañamiento de los efectivos militares del Segundo Cuerpo de Ejército y de la Fuerza de Tarea Conjunta Sur”, señaló la comisaria Mirtha Ramos.

Además de San Juan Bautista, estarán en la cobertura en San Ignacio, Santa Rosa y Ayolas. “Estaremos reforzando la seguridad por el movimiento económico que va a haber en este último mes del año”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recomendó a todos los ciudadanos salir siempre munidos de sus documentos, como la cédula de identidad, así como de la documentación de sus vehículos. “Y a las empresas que están realizando un movimiento económico importante, ya sea para el pago de aguinaldos o sueldos, que aprovechen esta situación para solicitar el resguardo”, acotó Ramos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el general de división Narciso López, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército asentado en esta ciudad, agregó que, “Es un trabajo coordinado con la Policía Nacional lo que estamos realizando para velar por el orden público, precautelando todo lo que es el movimiento financiero que se tendrá en estos días”, dijo.

López agregó también que a través de un decreto presidencial hoy en día la FTC Sur está trabajando en el departamento de Misiones dentro del marco de la operación denominado Escudo Guaraní, “Le pido a la ciudadanía que tome siempre todos los cuidados y que la presencia nuestra es la de resguardar y de esa manera tener la tranquilidad de nuestro pueblo”, finalizó el general de división.