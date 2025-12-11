Botón Lince activa una comunicación directa con un oficial y un geo referenciamiento

El Gobierno anunció este miércoles que la aplicación “Portal Paraguay”, con la que se accede a los documentos digitales y otros servicios, cuenta con una nueva función: el “Botón Lince”.

Este botón va a permitir que los ciudadanos envíen un pedido de asistencia inmediata de agentes Linces, en caso de incidentes y emergencias de seguridad.

La comisario principal y abogada, Elisa Ledesma, asesora del ministro del Interior, explicó que una vez que se aprieta el botón, lo primero que pasa es que suena una alerta y en el teléfono del personal aparece el geo referenciamiento del lugar donde se está solicitando.

“Cuando se activa el botón, el personal policial tiene acceso a una comunicación telefónica con la persona y ya le pregunta cuál es su emergencia directamente”, comentó la comisario.

Con respecto a los datos de las personas que van a utilizar el servicio, expresó que ya se registran en la plataforma tanto de MITIC, como así también en el sistema de las oficinas de Lince, la base operativa de Lince.

“Con este tema del botón se está trabajando en Central por cuadrantes. Si sobre Chile y Manduvirá hay un evento y Palma y Chile hay un inconveniente, el que está sobre Chile y Pdte. Franco es el que debe acudir”.

El tiempo máximo para acudir al lugar es de cinco minutos. “Si el personal policial más próximo no responde porque está en un procedimiento, se le activa directamente al siguiente más próximo y allí automáticamente ya también se activa en las oficinas del 911 Policía Nacional”.

Ante la consulta de con cuántos efectivos están trabajando, señaló: “En este momento se está trabajando con aproximadamente 40 efectivos del Grupo Lince, pero todavía no tenemos reporte del uso del botón”.

Para este servicio en total se recibieron 1.972 teléfonos, en los cuales están habilitadas las tres líneas, Tigo, Personal y Claro. “Estamos trabajando para que esto sea gratuito, que no sea necesario tener saldo, así como para que en caso de algún robo de celular, en caso de que se apague, el servicio de geo referenciamiento siga funcionando para poder localizar”.