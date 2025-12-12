Redada en “barrio Mosquito” de Encarnación deja dos detenidos y 14 demorados.

Tras un trabajo de inteligencia realizado por el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se organizó una redada en el barrio Sagrada Familia de la ciudad de Encarnación. La zona es considerada de alta peligrosidad y popularmente es llamada “barrio Mosquito”. Se halla ubicada prácticamente debajo del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, a orillas del río Paraná.

El director interino de la Dirección Departamental en Itapúa de la Policía Nacional, comisario principal Hilario Godoy, manifestó que se desplegaron 150 efectivos de prevención y seguridad, Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Grupo Lince, para el desarrollo de la incursión en el barrio.

En el marco del procedimiento, se realizaron 8 allanamientos a cargo de los agentes fiscales Enrique Fornerón y Rocío Valdez, de las Unidades Especializadas en Lucha contra el Narcotráfico.

Incautaron 65 dosis pequeñas de cocaína tipo crack; 4 dosis grandes de crack que, en total, sumaron 36,5 g; además de tres tragamonedas y armas blancas tipo machete.

Detenidos y demorados

Los investigadores estimaron que los objetivos de los allanamientos no lograron ser localizados, presumiblemente por una filtración del operativo. No obstante, tienen identificada a una supuesta red de microtráfico que opera en esa zona.

Dos personas con órdenes de captura resultaron detenidas, identificadas como Gabriela González (36) y Martha Giménez Duarte (28), ambas con órdenes de captura vigentes por hurto.

Además, fueron demoradas por la Policía Nacional 14 personas durante la redada, de las cuales 8 carecían de antecedentes. De este grupo, 13 eran de nacionalidad paraguaya y un peruano.

Los uniformados indicaron que el procedimiento se realizó sin incidentes. Después de mucho, se volvió a ingresar al barrio sin resistencia de la población local, manifestó Godoy. Esto es considerado un buen indicio de que las fuerzas de seguridad pueden realizar incursiones en esta comunidad históricamente marginada de la ciudad.