De sicariato a posible feminicidio: detienen a exesposo de bioquímica asesinada en San Pedro del Paraná

La noche de este jueves 12 de diciembre fue realizado un procedimiento judicial de reconstrucción del hecho punible investigado como presunto sicariato de Lina Shindoi (46), cometido en San Pedro del Paraná, el pasado 17 de noviembre de 2022. Fue realizado por una comitiva fiscal-policial en cumplimiento al Oficio Judicial N° 195/2025, emanado del Juzgado Penal de Garantías de San Pedro del Paraná.

Posterior al procedimiento, el equipo fiscal compuesto por los agentes Néstor Alonso, Enrique Fornerón y Rocío Valdez, dispuso la detención de Guillermo Miguel Segovia Venega (36). El hombre estaba como testigo presencial del homicidio y es el viudo de la víctima fatal.

Los investigadores procesarán a Segovia por supuesta frustración a la persecución penal y testimonio falso. Fue detenido y trasladado hasta la sede de la Comisaría Primera de Encarnación, para someterlo al proceso.

El procedimiento se desarrolló con el apoyo de la Dirección Departamental en Itapúa de la Policía Nacional, con la presencia del comisario principal Hilario Godoy, director interino de la dependencia. La cobertura estuvo a cargo de la Comisaría Séptima de la zona, en compañía de refuerzos del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

De testigo a sospechoso

Los investigadores detallaron que la versión en que se ratificó el único testigo del asesinato no coincide con los informes de criminalística y las pericias forenses. Bajo esa presunción se basó la detención del mismo.

Segovia habría indicado que, en el lugar del hecho, habrían aparecido dos hombres a bordo de una moto por el lado izquierdo de la mujer, desde donde realizaron los seis disparos a “modo de ráfaga”, con los que ultimaron a Lina Shindoi.

No obstante, los resultados de los investigadores indican que, al menos, la trayectoria de tres de las balas que recibió la bioquímica indefectiblemente provino desde la derecha, sitio que, en el relato del testigo, se encontraba él. Se trataría de impactos en el brazo derecho, muslo derecho y en el pecho.

Además, los informes de criminalística indican que, posterior a estos disparos, se realizaron los otros tres, de arriba hacia abajo, cuando la víctima ya estaba tendida en el suelo. Esto hace que también no coincida con la versión de que los supuestos sicarios dispararon en ráfaga contra la mujer.

Avances en el caso

El homicidio fue cometido el pasado 17 de noviembre de 2022, en la vía pública de San Pedro del Paraná, cerca de las 5:00, cuando Lina Shindoi realizaba una caminata con su entonces esposo, Guillermo Segovia. Fue asesinada con seis disparos presumiblemente de un arma calibre 9 mm.

Posteriormente, el 22 de enero de 2023 fue detenido por la Policía Nacional Marcial Benítez Iturbe (32), alias “Chaleco’i”, sindicado por otros hechos punibles, pero también como el presunto proveedor del arma homicida.

El 17 de marzo de 2023, el fiscal Rodolfo Colmán había ordenado la detención de Segovia Venega, luego de que hallaran indicios en un allanamiento en su residencia. Los investigadores encontraron en la casa de la pareja 20 cartuchos sin percutir de calibre .22 y 2 de calibre .44, además de cheques, contratos y otros documentos financieros.

Posteriormente, el hombre fue liberado y, recién tras esta reconstrucción, nuevamente detenido en la causa. La carátula de la investigación está abierta a posibles cambios, según explicaron los investigadores, por lo que el hombre se expone a ser investigado por su implicancia en el homicidio o posible feminicidio. Entretanto, poco trascendió acerca del posible móvil del crimen.