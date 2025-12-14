Cabeza del Primer Grupo Catarinense será expulsado del país

La Policía Nacional capturó este domingo en Pedro Juan Caballero al brasileño Maykon De Souza, uno de los jefes del Primer Grupo Catarinense (PGC), que es un “desprendimiento” del PCC, según intervinientes.

El brasileño De Souza, alias “Maykon Gordo” o “Marcolinha”, va a ser expulsado de país en las próximas horas, luego de ser deternido tras un trabajo de seguimiento entre tres y cuatro meses.

“Él es una persona buscada afanosamente por las autoridades de seguridad del Brasil. Es una persona bastante peligrosa, antecedentes por tráfico internacional de droga, también como homicidios y sicariatos. Es una persona muy buscada dentro del territorio brasilero”, comentó el Comisario Luis López, Jefe del Departamento del Crimen Organizado.

Seguido agregó: “Él ya se estaba afincando en nuestro país, inclusive ya estaba contando con nueva cédula de identidad que obtuvo a través de identidades falsas”.

Teniendo en cuenta que Maykon de Souza no cuenta con ningún mandato en nuestro país, López manifestó que se va a proceder ya a la expulsión. “Vamos a proceder a la expulsión administrativa de esta persona para que cumpla la condena correspondiente en el vecino país”.

Ante la consulta de si se maneja el tiempo que esta persona estaba viviendo en nuestro país, apuntó: “Creemos que ya estaba fincado aproximadamente hace 4 o 5 años en Paraguay e inclusive ya estaba emparejado con una paraguaya y tiene también un hijo”.

Seguía dando instrucciones

El jefe del Departamento del Crimen Organizado sostuvo que esta persona es la cabeza visible del primer comando catarinense. “El primer comando catarinense nace en el año 2000 aproximadamente en Santa Catarina. Se desprende una de las sintonías cuando es expulsado del primer comando capital, entonces ellos crean su propia facción en Santa Catarina”.

“Es una de las personas que comandaba y probablemente una de las personas que seguía dando instrucciones, órdenes a ese grupo criminal en Brasil, dedicado directamente al tráfico internacional de drogas”, finalizó.