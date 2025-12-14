Policiales
14 de diciembre de 2025 - 13:34

PJC: Policía captura a jefe del Primer Grupo Catarinense

"Maykon Gordo" o "Marcolinha", presunto jefe del Primer Grupo Catarinense, fue capturado hoy.
La Policía Nacional capturó este domingo en Pedro Juan Caballero a uno de los jefes del Primer Grupo Catarinense (PGC), que es un “desprendimiento” del PCC, según intervinientes. Se trata del brasileño Maykon De Souza.

Por ABC Color

Durante un procedimiento cerca de este mediodía en Pedro Juan Caballero, la Policía, en cooperación con las autoridades brasileñas, capturaron al brasileño Maykon De Souza, alias “Maykon Gordo” o “Marcolinha”.

Según las informaciones de los intervinientes, el detenido sería uno de los jefes del Primer Grupo Catarinense, también conocido como Primer Comando Catarinense, que es otra organización criminal que se habría “desprendido” de una de las alas del Primer Comando Da Capital (PCC).

Asimismo, sobre De Souza pesan múltiples órdenes de captura por el Tribunal de Justicia de Santa Catarina, Brasil, por hechos relacionados al tráfico de drogas y asociación criminal.

NOTICIA EN DESARROLLO.

