PJC: Policía captura a jefe del Primer Grupo Catarinense

Durante un procedimiento cerca de este mediodía en Pedro Juan Caballero, la Policía, en cooperación con las autoridades brasileñas, capturaron al brasileño Maykon De Souza, alias “Maykon Gordo” o “Marcolinha”.

Según las informaciones de los intervinientes, el detenido sería uno de los jefes del Primer Grupo Catarinense, también conocido como Primer Comando Catarinense, que es otra organización criminal que se habría “desprendido” de una de las alas del Primer Comando Da Capital (PCC).

Asimismo, sobre De Souza pesan múltiples órdenes de captura por el Tribunal de Justicia de Santa Catarina, Brasil, por hechos relacionados al tráfico de drogas y asociación criminal.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy