Hombre de 62 años muere ahogado en el arroyo Ñeembucú

Un hombre de 62 años falleció por ahogamiento en el arroyo Ñeembucú, en un lamentable suceso registrado en la tarde de este domingo en la zona conocida como Quinta El Sol, correspondiente a la 2ª Compañía Yataity.

La víctima fue identificada como Cándido Patiño Talavera, poblador del barrio Ytororó de la ciudad de Pilar.

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 4ª Yataity-Pilar, el cuerpo fue hallado alrededor de las 19:40 horas en la playa del arroyo.

Según los datos, personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso radial de la Base 3 Misiones y constató el fallecimiento del hombre, quien vestía un short de jean azul y una remera blanca.

Según el relato de Genoveva Concepción Galeano, quien se encontraba en compañía de la víctima, ambos se estaban bañando cuando, en un momento dado, el hombre se zambulló en el agua y desapareció por aproximadamente cinco minutos.

Testigos señalaron que otros bañistas lograron localizarlo y lo sacaron a la orilla, a unos 150 metros del punto donde se había sumergido, presuntamente ya sin signos vitales.

Intervención fiscal

El hecho fue comunicado al agente fiscal David Cabral, quien dispuso la entrega del cuerpo a la señora Genoveva Concepción Galeano Vda. de Zárate, con domicilio en Asunción.

El médico forense Dr. Aníbal Espínola determinó como causa de muerte asfixia por inmersión.

Asimismo, intervinieron efectivos de Criminalística, encabezados por el suboficial primero Jorge Araujo, para el procedimiento de rigor.