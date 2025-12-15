Durante una requisa en el penal de Misiones, se incautaron sustancias ilícitas y armas blancas

Efectivos policiales del departamento de Misiones, en conjunto con la FTC Sur, la Segunda División de Caballería y agentes penitenciarios de la Penitenciaría Regional de Misiones, realizaron una requisa a tres pabellones de este penal con resultado positivo.

Durante el operativo se intervino el pabellón B Alta, correspondiente a reclusos del Primer Comando de la Capital (PCC), que alberga a 110 internos. También se intervino el pabellón C Alta, ocupado por 206 reclusos pertenecientes al clan Rotela. Asimismo, fue requisado el pabellón B Baja, denominado Pilar, donde se encuentran recluidos 205 internos.

“El operativo registrado en esta jornada forma parte de un plan de seguridad que se está aplicando a nivel del sistema penitenciario, con procedimientos similares en otras penitenciarías. Se trata de trabajos aleatorios que estamos realizando, de acuerdo a resultados de inteligencia”, indicó el director general de Establecimientos Penitenciarios, Cnel. (r) Rubén Peña.

En la ocasión se incautaron importantes cantidades de polvo blanco, presumiblemente cocaína, distribuidas en varias bolsas de polietileno. Además, se decomisaron crack, plantines de marihuana y teléfonos celulares. También fueron halladas armas blancas de fabricación casera y bebidas alcohólicas de elaboración artesanal.

Tras esta importante incautación, el director del Penal de Misiones, Francisco Benítez, señaló que están abocados a mejorar el sistema penitenciario. Asimismo, recordó que la penitenciaría cuenta con una reducida cantidad de funcionarios por grupo y confirmó que siete personas ya fueron desvinculadas por intentar introducir sustancias o elementos prohibidos a los reclusos.

“Nuestro desafío es trabajar diariamente para mejorar el sistema penitenciario, aunque muchas veces contamos con muy pocos funcionarios por grupo, lo que dificulta nuestra labor, que es una lucha constante. Otro aspecto es la tarea de ir desvinculando a funcionarios desleales que se encuentran dentro del penal”, agregó Benítez.

El mismo indicó que durante su administración ya fueron desvinculados siete funcionarios penitenciarios desleales que, tras una investigación interna, se logró encontrar su culpabilidad, ya sea introduciendo elementos que no corresponden a los reclusos como también sacándolos del penal.

Actualmente, la Penitenciaría Regional se encuentra cerrada para nuevos internos debido a la sobrepoblación existente. Está habilitada para 1.900 personas y actualmente alberga a 1.832, de los cuales 412 son condenados, 1.338 procesados y 82 mujeres.

Del operativo participaron 250 efectivos policiales y 120 agentes penitenciarios. Además, el perímetro fue resguardado por 20 miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Sur y 70 de la Segunda División de Caballería, asentada en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones.