Jóvenes habrían asesinado a su cuñado porque agredió a su hermana.

Agentes de la Comisaría 101ª informaron sobre un presunto homicidio reportado a la tarde de este domingo, en el asentamiento Nuevo Amanecer III del distrito de Cambyretá, en el departamento de Itapúa. La víctima fue identificada como Rubén Darío López (31).

Según declaraciones de la pareja sentimental, Ana Mabel Ruiz Díaz, el hombre llegó a las 5:00 con heridas de apuñalamiento. Supuestamente, el hombre se acostó a dormir y por la tarde, cuando intentó tratar sus heridas, constató su fallecimiento en el lugar.

Según los intervinientes, el occiso presentó varias heridas producidas presuntamente por arma blanca en el pecho.

La agente fiscal de turno, Giovanna Vera, ordenó la detención de la mujer, como también que el cuerpo sea trasladado hasta la morgue del Hospital Regional de Encarnación.

Confesaron el crimen

Durante el procedimiento realizado con participación de personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones en el lugar del hecho, cerca de las 16:20, los hermanos de la mujer llegaron al sitio para confesar ser los autores del homicidio.

Se trataría de dos jóvenes, Derlis Sebastián Ruiz Díaz (19) y J. R. R. D. (17). Los mismos indicaron que intervinieron en un hecho de violencia, donde supuestamente su cuñado agredió a su hermana.

Según esa versión, los hermanos de la mujer golpearon al hombre con puños y, posteriormente, lo habrían apuñalado con un destornillador y un arma blanca.

Ambos fueron detenidos y quedaron a cargo de la agente fiscal de la causa.