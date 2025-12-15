Riña entre nativos ebrios terminó con un agente herido y patrulleras dañadas

El reporte policial de la Comisaría N° 10 de Mariano Roque Alonso detalla que agentes Lince acudieron al barrio Universo cerca de las 9:00 del domingo, ante la denuncia de inconvenientes que estaban siendo protagonizados por personas en estado de ebriedad.

Al llegar, procedieron al despeje de la riña que estaba siendo protagonizada por nativos de la parcialidad maká. Un grupo se retiró del lugar, pero cuatro personas permanecieron de manera agresiva y comenzaron a tirar piedras contra el personal policial.

En ese ínterin, un agente resultó con una herida cortante en la sien y dos patrulleras resultaron con parabrisas rotos y chapería dañada.

Los agentes respondieron con perdigones de goma para evitar daños mayores. Los sospechosos corrieron hacia la calle Estados Unidos y República de Colombia, donde fueron finalmente aprehendidos e identificados.

Aprehendidos están a disposición fiscal

Uno de ellos, de nombre Siwitto Leonel Duarte Ramírez (18), tenía en su poder un arma blanca. Los otros aprehendidos son Isaac Bogado Pereira (40), Niqleyit Jairo Vázquez (34), Tsikina Natanael Espinoza Mereles (36). Todos dieron positivo al alcotest.

Interino el fiscal Itálico Rienzi, quien dispuso la aprehensión temporal de todos y permanecen en la Comisaría 10 por perturbación a la paz pública, daños materiales contra patrimonios del Estado y lesión contra personal policial.