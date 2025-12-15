San Juan Bautista: niño de 3 años fallece ahogado en una piscina

Un menor de 3 años falleció alrededor del mediodía por ahogamiento en una piscina ubicada en una granja denominada “Dallas”, que se encuentra en la compañía Tristán Zalazar, correspondiente al distrito de San Juan Bautista, Misiones.

“Fueron traídos desde una de las compañías, con antecedentes de haber sido rescatados de una pileta prácticamente ya sin vida. Al llegar, los dos presentaban signos de ausencia de vida. Se realizó maniobra de reanimación y, tras un gran esfuerzo, se logró recuperar a uno de ellos, es decir, respondió con signos vitales, mientras que el otro lamentablemente falleció”, indicó el médico forense del Ministerio Público, Nicodemus Rodríguez.

Mencionó que llegaron con signos de daño cerebral, con midriasis pupilar, “lo cual indica, y se presume, que el que sobrevivió podría quedar con consecuencias neurológicas graves. La causa es la falta de oxígeno, o hipoxia. Las células nerviosas, especialmente las neuronas, son extremadamente sensibles a la ausencia de oxígeno y no sobreviven mucho tiempo sin él”, explicó el forense.

Agregó que, en teoría, para salvarlo se tienen apenas tres minutos. Sin embargo, como señaló el pediatra que asistió al niño, en algunos casos puede haber un margen mayor. A veces existe la posibilidad de una recuperación completa, y sobre esa esperanza se basa la rapidez de la reanimación, incluso cuando el paciente llega con midriasis pupilar”, concluyó Rodríguez.

El menor de 4 años será derivado de urgencias al Hospital de Niños de Acosta Ñu, situado en San Lorenzo para recibir una atención médica más completa, de acuerdo con su estado de salud, indicaron los médicos tratantes.

Según los datos recabados sobre cómo ocurrieron los hechos, ambos niños, de 3 y 4 años, se encontraban jugando en las inmediaciones de la piscina del establecimiento mencionado. Aparentemente, uno de los juguetes cayó al agua y, al intentar recuperarlo, ambos menores cayeron a la piscina.

Al notar que no los veía, la madre del menor de 4 años y abuela del niño de 3 fue a buscarlos hasta la piscina, donde los encontró dentro del agua. De inmediato los auxilió y los trasladó al Hospital Regional de San Juan Bautista.

En el centro asistencial lograron reanimar al niño mayor, mientras que el más pequeño falleció. Según el informe médico, la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión.