Eliminan más de tres toneladas de marihuana en Amambay

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero realizaron el allanamiento de un inmueble rural ubicado en la colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, Amambay, a unos 45 kilómetros aproximadamente de la capital departamental. Durante la intervención se procedió a la incautación de 2.000 kilos de marihuana picada sobre carpa y 1.200 kilos de la misma droga que se encontraban en 30 bolsas arpilleras, totalizando 3.200 kilos de la sustancia ilícita, según detalló este martes la dependencia policial a cargo del procedimiento.

Los efectivos policiales realizaron la incineración de la droga incautada en el lugar por disposición de la fiscal antidrogas de Amambay, Rossana Coronel. Durante el allanamiento no hubo detenidos pero los antidrogas indicaron que están en plena tarea de identificación de los responsables del cargamento destruido.

Otros elementos incautados

Desde la Unidad Antidrogas de la Fiscalía de Pedro Juan Caballero a cargo de la fiscal Rossana Coronel, informaron que además de la droga decomisada e incinerada en el establecimiento rural allanado, también fueron incautadas y destruidas otras evidencias como 3 prensas rústicas, 8 zarandas, 10 gatos hidráulicos, entre otros; tres campamentos precarios también fueron destruidos en el lugar, según indicaron desde la institución.

La intervención de los antidrogas significa una importante pérdida económica para las bandas de narcotraficantes que operan en la zona, según señalaron desde la Policía Nacional.