Tiroteo y persecución tras intento de asalto en Fernando de la Mora

Cerca de las 06:00 de este martes, un intento de asalto a un comercio de Fernando de la Mora, zona sur, terminó en una persecución policial con intercambio de disparos que se extendió hasta la ciudad de Villa Elisa.

De acuerdo con el reporte policial, cuatro hombres llegaron a bordo de un automóvil hasta una vivienda donde funciona un local de venta de materiales de construcción. En imagen de circuito cerrado, se ve que uno de los sospechosos descendió del vehículo y, tras encenderse una luz, volvió a subir.

Los residentes se percataron del movimiento sospechoso y alertaron a agentes de la Policía, que realizaban patrullas preventivas en la zona.

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Policía detectó chapa irregular

Al llegar al sitio, los intervinientes verificaron que el automóvil utilizado por los presuntos delincuentes portaba una chapa que no correspondía al vehículo.

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Ante la presencia policial, los sospechosos escaparon rápidamente, lo que desencadenó una persecución con intercambio de disparos.

La huida se prolongó hasta la zona de Ypatí, en Villa Elisa, donde los hombres abandonaron el automóvil y continuaron la fuga a pie.

Hallaron chapas y herramientas presuntamente usadas para robos

El jefe de Prevención de Central, comisario José Santacruz, informó que dentro del vehículo hallaron dos chapas: una perteneciente al rodado y otra denunciada previamente como extraviada, correspondiente a otro automóvil.

El jefe policial aclaró que el vehículo abandonado no figura como denunciado por robo.

Al inspeccionar el vehículo, fueron encontradas herramientas que presumiblemente iban a ser utilizadas para cometer el atraco, entre ellas un alicate para cortar hierro.

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Disparos impactaron contra viviendas y vehículos

Según el comisario Santacruz, no se registraron policías heridos ni tampoco se reportaron lesionados entre los sospechosos.

No obstante, durante la persecución los delincuentes efectuaron varios disparos que impactaron contra un vehículo estacionado y el portón de una vivienda de la zona.