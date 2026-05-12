‘Bachi’ Núñez responde a denuncia penal en su contra: “Sin pies ni cabeza”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso Nacional, comentó sobre una denuncia penal presentada en su contra por un funcionario del Parlamento que lo acusa de los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.

Un abogado y funcionario del Congreso de nombre Francisco Rubén Penayo formalizó ayer ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el senador Núñez señalando supuestos indicios de daño patrimonial contra el Estado en la administración del Parlamento por parte del legislador cartista.

La denuncia menciona la incorporación al Congreso de unas 300 personas vinculadas al movimiento cartista Honor Colorado o sectores aliados del oficialismo como funcionarios contratados o nombrados, además de cobros por parte del senador Núñez de bonificaciones mensuales de más de 20 millones de guaraníes en adición a su salario mensual.

“No hice nada incorrecto”

El senador Núñez comentó que solicitó al abogado Óscar Tuma que lo represente en la causa y negó haber sobrepasado los límites de gastos establecidos en el Presupuesto General de la Nación en lo que se refiere a contratación de funcionarios.

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También volvió a defender su cobro de grandes bonificaciones como algo legal según los “decretos y leyes existentes”, y agregó que dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República avalan su versión.

“Yo cumplí la ley, no hice nada incorrecto”, manifestó.

Ante el escándalo que causó la revelación de los montos que el legislador cartista cobraba en concepto de bonificaciones, la Cámara de Senadores aprobó una ley que suprime el pago de bonificaciones para funcionarios públicos durante el ejercicio fiscal 2026.

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Al consultársele por qué acompañó la aprobación de esa ley si mantiene que su cobro de bonificaciones era legal, el senador Núñez dijo hoy que lo hizo por el “contexto” de “economía de guerra” que anunció recientemente el Ministerio de Economía y porque “estoy viviendo bien con mi salario”.

Alega trasfondo político

El senador opinó que la denuncia penal en su contra no tiene “pies ni cabeza” y especuló que se trata de una operación política.

Argumentó que el denunciante, Francisco Penayo, entró al Congreso sin concurso en 2016 por el movimiento opositor Avanza País, a pedido del entonces senador Miguel López Perito, y agregó que su incorporación fue firmada por el entonces presidente del Congreso – y futuro presidente de la República - Mario Abdo Benítez, actual adversario del cartismo.

El senador Núñez dijo también que Penayo “fue candidato (del partido opositor de izquierda) Frente Guasú para senador y diputado en periodos anteriores” y que “es un activista, aparentemente, del Frente Guasú”.