Fiscalía activa búsqueda de adolescente desaparecida en Yrybucuá

El agente fiscal Alexander Rodrigo Argüello, de la Unidad Penal N.º 4 de San Estanislao, solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia por la desaparición de la adolescente Zulma Soledad Benítez Vera, de 17 años.

La joven vive en la comunidad indígena Santa Isabel, Vy’a Renda, de la ciudad de Yrybucuá, departamento de San Pedro. El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a través de una nota policial, en la que se informa que la denuncia fue formulada por su madre, María Nilda Vera Guimarães, en el contexto de una causa por violación de la patria potestad.

En ese marco, la Fiscalía requirió ser informada si ya fue dispuesta formalmente la búsqueda y localización de la adolescente y, en caso contrario, ordenó que la misma sea activada de manera inmediata.

Lea más: Fiscalía investiga desaparición de adolescente en Luque y ordena intensificar búsqueda

Pedido de informe a la Policía

Asimismo, el fiscal Argüello recordó a la comisaría actuante la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, solicitando que el informe requerido sea remitido en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del pedido. También se pidió verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Investigación en curso

La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero de la adolescente. Desde el Ministerio Público instan a la ciudadanía a brindar cualquier información que pueda contribuir a la localización de la joven, comunicándose con la sede fiscal o la comisaría más cercana.