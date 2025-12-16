La SENAD determina que la supuesta cocaína incautada en el Penal de Misiones no era droga, sino jabón en polvo

Especialistas de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a pedido del agente fiscal Raúl Agüero, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, realizaron el análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest a las sustancias incautadas en la Penitenciaría Regional de Misiones, tras una requisa en tres pabellones.

En esta ocasión se analizaron varias bolsitas de polietileno que contenían polvos blancos, con un peso total de 543 gramos. Se comprobó que no eran clorhidratos de cocaína, sino jabón en polvo y leche en polvo. La única sustancia ilícita encontrada fue un gramo de marihuana.

La incautación de estas sustancias se realizó durante una requisa llevada a cabo a primeras horas de este lunes último, en la Penitenciaría Regional de Misiones, en la que efectivos policiales del departamento, junto con funcionarios penitenciarios y de las Fuerzas Armadas, participaron del operativo.

El allanamiento se llevó a cabo en el pabellón B Alta, destinado a reclusos del Primer Comando de la Capital (PCC), que alberga a 110 internos. También se intervino el pabellón C Alta, ocupado por 206 reclusos pertenecientes al Clan Rotela. Además, se requisó el pabellón B Baja, denominado Pilar, donde se encuentran recluidos 205 internos.

Lo destacado de este operativo fue la incautación de una cantidad importante de armas blancas de fabricación casera, más de 30 teléfonos celulares con varios chips de distintas compañías telefónicas, así como bebidas alcohólicas de elaboración casera.