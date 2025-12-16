Patrullera cae en la cuneta de un camino vecinal en San Rafael del Paraná

Un siniestro vial tuvo lugar aproximadamente a las 15:45 del lunes en un camino vecinal de la compañía Alborada, de San Rafael del Paraná, en Itapúa. Una patrullera Isuzu D-Max (2012) de la Policía Nacional, con matrícula EAH 226, volcó y terminó en una cuneta al costado del tramo.

Según refirió a la prensa el director de Prevención y Seguridad, comisario Arsenio Ibarrola, los uniformados se dirigían a cargar combustible en la patrullera. Al retornar, fueron alcanzados por un intenso temporal que empeoró el estado del camino terraplenado.

Al mando de la camioneta estaba el subjefe de la Comisaría 93ª, suboficial principal Hermenegildo Delvalle Roa, junto con uno de sus colaboradores. Ibarrola declaró que los efectivos no resultaron heridos en el accidente y salieron por sus propios medios del habitáculo.

Fuera de servicio

Según el comisario Ibarrola, las comisarías aledañas colaboraron para extraer el móvil del lugar y trasladarlo hasta la sede policial. Los principales daños corresponderían a la rotura del parabrisas, según las inspecciones preliminares.

Explicó que el rodado debe ser sometido a una inspección mecánica para detectar o descartar posibles daños en el motor u otras piezas importantes para su funcionamiento. Entretanto, la patrullera de la comisaría permanecerá inoperativa.