Rastrean al estanciero que mató a su ex y a su pareja en Altos

El doble crimen se registró en una residencia ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de Altos, entre las 23:00 del domingo y la madrugada del lunes último. La víctima de feminicidio fue Jimena Jazmín Colmán Giménez, quien sufrió cinco impactos de bala con una pistola calibre 7.65mm.

La joven Jimena recientemente egresó de la carrera de zootecnia y también era una reconocida amazona del departamento de la Cordillera, animadora infaltable de las jornadas de jineteadas.

El otro fallecido fue el ingeniero agrónomo Celso Fabián López Rojas, oriundo de Concepción, quien presentaba dos impactos de bala.

El presunto autor del doble homicidio fue el estanciero Víctor Manuel Cabrera Valiente (46) oriundo de Arroyos y Esteros, expareja de Jimena.

Propiedad de Altos alquilada por supuesto feminicida fue del narco Jarvis Chimenes

Vecinos de la zona comentaron que el ahora prófugo le habría comprado la casa, una camioneta y un par de caballos a la joven para que pueda formar parte del grupo de jineteros de la zona.

Según los uniformados, Víctor Manuel y otros dos socios comerciales estaban arrendando en Arroyos y Esteros una propiedad que fue incautada del capo narco Jarvis Chimenes Pavão y que actualmente está administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Víctima de feminicidio denunció a su ex por violencia días antes del crimen

Aparentemente, Jimena y Víctor Manuel estaban viviendo juntos en la casa ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús hasta que a inicios del mes de diciembre comenzaron a tener algunos problemas, discusiones y agresiones verbales que fueron subiendo de tono hasta que en la tarde del 9 de diciembre la joven denunció a Víctor por maltratos.

Ante esta situación, tres días después, el 12 diciembre último, el juzgado de paz de la ciudad ordenó el alejamiento del Víctor Manuel de la casa conjugal, ante esta situación y en un acto que llamó la atención de los mismos investigadores, fue que la misma Jimena habría alquilado una vivienda distante a 10 cuadras de la suya, donde se instaló Víctor Manuel.

La nueva pareja fue vista en la casa el sábado, según vecinos

Sin embargo, vecinos confirmaron que el ingeniero agrónomo López fue visto en la vivienda de Jimena en la tarde del sábado 13 de diciembre y en la noche del domingo se produjo el doble homicidio. Aparentemente el sospechoso utilizó la llave que tenía para abrir el portón y entrar a la propiedad donde supuestamente mató a Jiimena y a su nueva pareja, para luego escapar hacia el departamento de San Pedro.

Un grupo de agentes de Investigaciones de Cordillera fue enviado a la zona para buscar y captar al presunto feminicida, según informaron las fuentes.