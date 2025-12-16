Altos: Fiscalía investiga crimen de conocida amazona y su pareja

La Fiscalía anunció el inicio formal de la investigación en torno al presunto feminicidio de Jimena Jazmín Colmán Giménez, de 23 años, y el homicidio de Fabián López Rojas, de 29, ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera.

La causa está a cargo del agente fiscal de Emboscada, Christian Benítez Cáceres, quien encabeza las primeras diligencias para esclarecer la dinámica del hecho. Conforme a los datos preliminares recabados por los investigadores, ambas víctimas habrían sido atacadas con arma de fuego, presuntamente por la expareja de la mujer.

Expareja principal sospechoso es buscado

Desde el Ministerio Público se informó que el principal sospechoso cuenta con orden de detención emitida por el fiscal interviniente y es activamente buscado por las fuerzas policiales. Como supuesto autor fue identificado Víctor Manuel Cabrera Valiente, de 46 años, expareja de la joven fallecida, quien registra antecedentes por robo agravado, del año 2007. Hasta el momento, su paradero sigue siendo desconocido.

Investigación en curso

En el marco de la investigación, se realizó la inspección médico-forense a ambas víctimas, determinándose como causa de muerte heridas producidas por arma de fuego. Asimismo, el agente fiscal dirigió la inspección del lugar del hecho, donde se procedió al levantamiento de varios indicios relevantes para la causa, entre ellos un arma de fuego, vainas servidas y percutidas, además de teléfonos celulares.

El Ministerio Público señaló que las diligencias investigativas continúan con el objetivo de esclarecer con precisión lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes, garantizando el respeto a los derechos de las víctimas y el cumplimiento del principio de objetividad.